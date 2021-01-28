Песков посоветовал соцсетям не помогать продвигать незаконные акции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские власти рассчитывают на то, что интернет-платформы и соцсети не будут становиться площадками для призывов к участию в несанкционированных акциях, нарушения с их стороны могут преследоваться по закону, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В целом как государство, конечно, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промотирования таких акций", - сказал он, комментируя новость о вынесении предостережений в адрес нескольких интернет-ресурсов.

Он отметил, что активно в данном случае работал Роскомнадзор и призывал различные соцсети не становиться площадкой для подобных призывов, а также работает прокуратура.

На вопрос, правда ли, что были предостережены такие крупные соцсети, как Facebook, Tik-Tok, Twitter, а также Mail.ru.group, Google, он ответил: "Они и становятся основными площадками, поэтому они и предупреждаются. Это вполне естественно, вполне нормально".

По словам Пескова, целесообразность принятия тех или иных мер к этим ресурсам будет определяться соответствующими надзорными органами.

"Естественно, все "за" и "против" будут взвешены, и в случае необходимости будут применяться меры, которые предусмотрены законом... Какие-то чрезмерные нарушения действующих законов, конечно, требуют адекватной реакции, в случае если они будут иметь место", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какая ответственность должна последовать для этих ресурсов.

Ранее прокуроры предостерегали интернет-площадки о недопустимости распространения призывов к участию в акциях 23 января. На этой неделе прокуратура Москвы вынесла предостережения шести гражданам и пяти интернет-компаниям в связи с акцией 31 января на Лубянской и Старой площадях. Источник "Интерфакса" уточнил, что предостережения, как и на прошлой неделе, получили Facebook, Google, Mail.ru Group, Twitter и TikTok.

Комментируя акции 23 января, Песков ранее отмечал недопустимость проведения несогласованных митингов и шествий. Он также выражал обеспокоенность в связи с нарушениями, допущенными на этих акциях. Комментировать причины выхода людей на улицы он отказался, отметив, что это работа социологов.