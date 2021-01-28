В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством в дела России удалось установить контакт с руководством соцсети TikTok. Представитель компании выразил готовность оперативно ответить на возникшие в Москве вопросы, заявил через пресс-службу председатель комиссии Василий Пискарев.

По его словам, стороны скоро согласуют формат дальнейшего взаимодействия.

Пискарев напомнил, что иностранные площадки должны соблюдать российские законы при работе с российскими пользователями.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике сообщил, что выявил фейки по 53 темам, которые появились в интернете в связи с акциями в поддержку Алексея Навального 23 января. По словам депутатов, больше всего фейков оказалось в TikTok. В комитете задумались об ужесточении законодательства по борьбе с фейками.

Комиссия по вмешательству тогда решила пригласить гендиректора ООО "ТИКТОК РУС" Сергея Соколова в Госдуму для обсуждения ряда накопившихся к компании вопросов.

Роскомнадзор сообщал, что крупнейшим интернет-площадкам выписаны административные штрафы за распространение запрещенной в России информации - призывов к несовершеннолетним приходить на несогласованные акции.