Петербург запретил въезд грузовикам на топливе низкого экологического класса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга запретил въезд на территорию города грузового транспорта весом более 8 тонн и на топливе ниже экологического класса 3, сообщает пресс-служба ведомства.

"Шум большегрузов мешает горожанам, выхлопы значительно загрязняют воздух. Регулировать движение грузового транспорта по дорогам города можно за счет ограничения проезда таких машин в жилых районах", - говорится в сообщении.

Запрет вступает в силу с 28 января. В то же время пропуски, ранее полученные грузоперевозчиками для проезда в административных границах Петербурга, продолжают действовать до срока их окончания, несмотря на экологический класс транспорта, отметили в комитете.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета, срок последних таких разрешений истекает 31 декабря 2021 года.

В комитете отмечают, что Петербург стал первым регионом в России, где введены такие требования к экологическим характеристикам грузового транспорта.