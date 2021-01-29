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Привить 60% россиян от COVID планируют в I полугодии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России планируют привить 60% населения за полгода, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Планируем привить 60% населения по всей стране. В графики себе ставим, что должно завершиться в первом полугодии", - сказал Мурашко в Петрозаводске журналистам в пятницу.

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Он отметил, что "если промышленность выпустит (нужные) объемы раньше, готовы привить раньше - от гриппа привили 60% за три месяца".

По его словам, выпущено для применения более 4 млн доз вакцины.

"За сутки более 1 млн стало доступно для отправки в регионы. Еще к вечеру лаборатории выпустят до 200 тыс. доз вакцины", - сказал Мурашко.

Также он предложил госпитализировать пожилых заболевших, даже если развитие болезни идет по легкому пути - в профилактических целях, поскольку коек сейчас достаточно.

Россия коронавирус Минздрав РФ

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