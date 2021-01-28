В Москве привлекли к ответственности 267 участников акции 23 января

Расследуется семь уголовных дел о нападении на силовиков

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Столичное управление полиции сообщило о привлечении к административной ответственности за различные правонарушения 267 граждан на несанкционированной акции 23 января в Москве.

"К административной ответственности уже привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста", - сообщается на сайте управления.

Отмечается, что в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в акции, составлены административные материалы.

Также из-за различных правонарушений, в том числе из-за нападения на сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы, расследуется семь уголовных дел, в рамках которых действия ее участников квалифицируются по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).