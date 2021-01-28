В Москве возбуждены еще два дела о нападении на силовиков 23 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве задержаны еще двое подозреваемых в нападениях на полицейских и росгвардейцев во время несогласованной акции 23 января, сообщили в региональном управлении СК. На них завели уголовные дела по статье о применении насилия к представителям власти (статья 318 УК).

Задержана женщина 1985 года рождения, которая в минувшую субботу на Пушкинской площади несколько раз ударила по туловищу полицейского, находившегося при исполнении. На допросе она полностью признала вину, заявили в СК.

Второй задержанный - уроженец Псковской области - бросил в сторону росгвардейца специальное ограждение, считает следствие.

Скоро обоим задержанным предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

23 января в Москве прошла несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. По оценке полиции, в ней участвовало около 4000 человек. О первых уголовных делах в СКР сообщили 24 января, речь шла о статьях о применении силы к представителям власти, о повреждении имущества и о хулиганстве.

Утром 28 января в ГУ МВД Москвы сообщили, что на участников протестов возбуждены уже семь уголовных дел, в том числе о нападениях на силовиков. К административной ответственности на утро четверга были привлечены 267 человек, 110 из них получили административный арест.