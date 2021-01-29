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Суд попросили поместить под домашний арест брата Навального и других задержанных

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд 29 января выберет меру пресечения брату Алексея Навального Олегу, а также другим соратникам политика, которых задержали в среду после обысков по по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января.

"Полиция будет просить домашний арест", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы юриста ФБК Любови Соболь (ФБК, Фонд борьбы с коррупцией, считается в России НКО-иностранным агентом).

По данным Воронина, также будет избрана мере пресечения для лидера профсоюза "Альянс Врачей" Анастасии Васильевой, координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова и участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

В Тверском суде сказали, что материалы на этих задержанных еще не получили.

23 января в Москве прошла несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. После нее были задержаны больше 1500 человек. Пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что на 29 января в суды города поступили 1608 административных дел на задержанных. На несколько человек возбудили уголовные дела о применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии. Еще накануне акции СК возбудил уголовное дело о вовлечении детей в несогласованные мероприятия.

Кроме того, ГУ МВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий)". По данным МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

По этому делу в среду прошли обыски по 15 адресам, в том числе в офисе ФБК и студии канала "Навальный.Live", в съемной квартире, где сейчас живет Юлия Навальная, у Васильевой, Степанова, Алехиной, муниципального депутата по Басманному району Люси Штейн, а также у главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова. Для обысков в квартирах пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова оппозиционеров вывозили к ним домой из спецприемника, где они отбывали административный арест. При обысках изымались техника и электронные носители информации.

Несколько человек после обысков были задержаны. Олега Навального задержали после обысков в квартире брата в Марьине.

Протесты в Москве

16
Тверской суд Владимир Воронин Любовь Соболь Олег Навальный Мария Алехина Анастасия Васильева

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