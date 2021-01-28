Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Внештатный корреспондент "Радио Свобода" (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Артем Радыгин задержан и увезен на допрос, сообщает издание.

Как отмечается, о задержании сообщил знакомый Радыгина, бывший обвиняемый по "московскому делу" Самариддин Раджабов. "Как сообщил Радыгин, его "увезли на допрос по делу Навального". Сейчас связи с ним нет", - говорится на сайте РС.

В сообщении отмечается, что пока точно неизвестно, по какому поводу будут допрашивать журналиста. "Однако, по всей вероятности, речь идет о деле о нарушении санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в нем.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. МВД по итогам прошедшей в Москве несанкционированной акции возбудило дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК РФ). Его фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По этому делу в качестве подозреваемых задержаны уже четыре человека: брат Навального Олег, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признана Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алёхина и координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов.

Протесты в Москве

16
Радио Свобода Артем Радыгин

Новости

В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

Защита обратится в ЕСПЧ в связи с заключением Навального под стражу

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля

Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля
Пандемия коронавируса

Путин заявил о постепенном отступлении пандемии в РФ

Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн

Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн

Эксперт допустил, что за нахождение в вытрезвителях придется платить

Во ФСИН ранее относились "с пониманием" к лечению Навального

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');