"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Внештатный корреспондент "Радио Свобода" (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Артем Радыгин задержан и увезен на допрос, сообщает издание.

Как отмечается, о задержании сообщил знакомый Радыгина, бывший обвиняемый по "московскому делу" Самариддин Раджабов. "Как сообщил Радыгин, его "увезли на допрос по делу Навального". Сейчас связи с ним нет", - говорится на сайте РС.

В сообщении отмечается, что пока точно неизвестно, по какому поводу будут допрашивать журналиста. "Однако, по всей вероятности, речь идет о деле о нарушении санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в нем.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. МВД по итогам прошедшей в Москве несанкционированной акции возбудило дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК РФ). Его фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По этому делу в качестве подозреваемых задержаны уже четыре человека: брат Навального Олег, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признана Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алёхина и координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов.