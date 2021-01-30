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Расклейщики оскорблений в Петербурге пожаловались на влияние интернета

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Двоих жителей Ленинградской области доставили в полицию Петербурга за расклейку в метро листовок с оскорблениями, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

В отделе оказались два приятеля, 25 и 27 лет. Они проживают в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области и занимаются ремонтом квартир.

По информации полиции, 26 января мужчины наклеили на балюстраде эскалатора станции метро "Приморская" четыре листовки с надписями оскорбительного характера в адрес представителей власти и сотрудников правоохранительных органов.

При себе у них обнаружили неиспользованные наклейки, аналогичные появившимся в метрополитене. Свои действия один из правонарушителей объяснил "пагубным влиянием интернета".

Полиция проверяет мужчин на причастность к призывам к незаконным действиям. По результатам проверки рассмотрят вопрос об их привлечении к ответственности, в том числе уголовной.

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