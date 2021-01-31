На неразрешенных акциях в России задержали 35 журналистов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Во время работы на несанкционированных акциях в России задержаны 35 сотрудников средств массовой информации, антилидером является Санкт-Петербург, сообщили в воскресенье в Центре мониторинга нарушений прав российских журналистов и СМИ при СПЧ.

Таковы данные по состоянию на 15:30. Отмечается, что в Петербурге задержали восемь журналистов.

Остальные случаи единичные, добавили в центре.

Там отметили, что большинство журналистов отпущены после проверки документов.

В воскресенье в Москве и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Несанкционированные акции ранее прошли в регионах страны 23 января.