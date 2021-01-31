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Полиция насчитала около двух тысяч человек на акции в Москве

Полиция насчитала около двух тысяч человек на акции в Москве
На Русаковской улице в Москве
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Порядка двух тысяч человек принимают участие в несанкционированной акции в Москве, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как рассказали журналистам в управлении, таковы данные на 14:30. Отмечается, что в это число входят и представители СМИ.

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По данным полиции, около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города.

Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе, добавили в МВД.

В воскресенье в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального.

Москва

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