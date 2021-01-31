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Суд Петербурга вынес первые решения по несогласованной акции 31 января

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Суд Петербурга привлек к административной ответственности первых участников несанкционированного митинга оппозиции, состоявшегося в воскресенье, 31 января.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Пушкинский районный суд назначил одному человеку административный арест на 10 суток, еще одного оштрафовал на 10 тыс. рублей. Правонарушителям вменялась организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Рассмотрение еще 11 материалов продолжается.

Также материалы в отношениях участников акции регистрирует Петроградский районный суд Петербурга.

31 января в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения на родину из Германии. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января.

Петербург

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