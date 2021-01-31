Протестующие в Петербурге пришли к городскому парламенту

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Участники несогласованной протестной акции собрались у Мариинского дворца, где располагается Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Как передал корреспондент "Интерфакса", протестная акция началась в Пионерском сквере у Театра юного зрителя около 12:00. Манифестанты дошли до Сенной площади, откуда направились к Мариинскому дворцу. К 14:30 на площади перед Мариинским дворцом собралось несколько сотен человек, активисты заняли ступени у входа в городской парламент.

К месту проведения стихийной акции прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали задержание активистов.

В настоящий момент в центре Петербурга проходит акция сторонников арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. Закрыт ряд станций метро.