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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
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В России коронавирус обнаружили еще у 17 648 человек

В России коронавирус обнаружили еще у 17 648 человек
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 648 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За сутки в РФ по выздоровлении выписаны 18 169 человек, подтверждено 437 летальных исходов.

В Москве выявлено 2 037 новых случаев COVID-19 за сутки, 61 пациент скончался, 4 883 человека выздоровели.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 868 тыс. 087 случаев коронавирусной инфекции (+0,46%), 73 619 умерших и 3 млн 318 тыс. 173 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 1 842 новых случая COVID-19 зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 1 068 - в Московской области, 468 - в Нижегородской области, 373 - в Воронежской области, 372 - в Ростовской области, 348 - в Свердловской области, по 305 - в Самарской области, Красноярском крае, 285 - в Вологодской области, 284 - в Пермском крае, 280 - в Челябинской области, 273 - в Хабаровском крае, 261 - в Иркутской области, 243 - в Саратовской области.

Кроме того, 242 случая зафиксированы в Архангельской области, 237 - в Волгоградской области, 235 - в Карелии, 227 - в Ставропольском крае, 220 - в Пензенской области, 216 - в Ленинградской области, 210 - в Приморском крае, 207 - в Забайкальском крае, 193 - в Тверской области, 186 - в Ярославской области, 184 - в Калининградской области, по 182 - в Ханты-Мансийском АО, Смоленской области.

Также по 180 случаев - в Алтайском крае, Краснодарском крае, 179 - в Ульяновской области, 176 - в Курской области, по 174- в Брянской и Омской областях, 172 - в Тульской области, 170 - в Кировской области, по 169 новых случаев в Ивановской области, Астраханской области, Белгородской области. По 165 - в Башкирии, Псковской области. 163 - в Орловской области, по 160 - в Мурманской области, Оренбургской области. 156 - в Крыму, 152 - в Бурятии, по 151 - в Тамбовской области, Владимирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Хроника коронавируса. Январь.

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