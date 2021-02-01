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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает сокращаться

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, суточная заболеваемость в столице продолжает снижаться, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 037 больных COVID-19. Накануне, 31 января, сообщалось о почти 2,3 тыс. случаях инфекции, в субботу - о более чем 2,4 тыс. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снижается.

Также в Москве продолжает падать показатель госпитализации больных COVID-19. За последние сутки в стационары поступило 715 пациентов с этим заболеванием. В воскресенье показатель суточной госпитализации в Москве стал ниже 1 тыс. человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 1 февраля составляет 932 109.

Выздоровели от заболевания за сутки 4 883 москвича - почти в 2,4 раза больше, чем заразилось. Всего от COVID-19 излечились 819 611 жителей города.

За сутки коронавирус привел к смерти 61 человека. Всего заболевание унесло жизни 13 495 жителей столицы.

Накануне сообщалось о 2 284 заболевших COVID-19, 5 502 выписанных и 66 умерших.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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