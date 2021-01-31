В России за сутки выявлено еще 18,3 тыс. случаев коронавируса

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Еще 18 359 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В Москве суточный прирост составил 2284.

В стране за сутки скончались 485 человек. Общее число жертв выросло до 73 182.

Поправились и выписаны 3 млн 300 004 пациента, в том числе 20 040 - за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах страны. За Москвой идут Петербург (2160), Московская область (1082) и Нижегородская область (464).

За все время пандемии в России было выявлено 3 млн 850 439 эпизодов COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США 26,07 млн, в Индии - 10,74 млн, в Бразилии - 9,17 млн, в Великобритании - 3,80 млн.