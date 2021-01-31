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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
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Около полумиллиона москвичей записались на вакцинацию от коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - На вакцинацию от COVID-19 записалось примерно 500 тыс. жителей Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На сегодняшний день записалось (на вакцинацию от COVID-19 - ИФ) около полумиллиона человек", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Он добавил, что привилось от коронавируса больше 300 тыс. человек.

Ранее мэр столицы заявил, что COVID-19 переболели более половины москвичей. Доля повторных случаев заболевания в городе - менее 1%.

В связи с этим перенесшим коронавирусную инфекцию москвичам спешить вакцинироваться от COVID-19 "нет никакого смысла", отметил Собянин.

Масштабная вакцинация от COVID-19 в Москве стартовала 5 декабря.

Москва коронавирус

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