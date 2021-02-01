В Иркутске на акции задержали пятерых несовершеннолетних

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Иркутске на акции в поддержку Алексея Навального 31 января задержали пятерых несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова. По ее словам, на детей от 16 лет и старше были составлены административные протоколы, в остальных случаях протоколы составили на родителей.

Полиция оценила численность несогласованной акции в 170 человек. В городе были задержаны 100 протестующих.