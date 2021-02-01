Школа предупреждала мать 11-летней задержанной о планах пойти на акцию за Навального

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Из школы, где учится 11-летняя девочка, задержанная на акции 31 января в Петербурге, звонили ее матери и предупреждали, что ребенок собирался пойти на несогласованное мероприятие в поддержку Алексея Навального, сообщила через пресс-службу правительства Ленинградской области детский омбудсмен региона Тамара Литвинова.

По ее словам, мать школьницы предупреждали об этом перед акцией. Литвинова не исключила, что женщину могут привлечь к уголовной ответственности по статье 125 о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетнего.

Сейчас омбудсмен планирует связаться с отцом ребенка.

11-летняя девочка из Токсова оказалась среди задержанных в минувшее воскресенье. Полицейские доставили ее в отдел полиции, вызвали мать и передали ей ребенка.