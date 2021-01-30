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Детский омбудсмен Петербурга попросила не брать детей на акции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина просит жителей города не брать детей на несанкционированные акции протеста, если сами они решат их посетить.

"Уважаемые взрослые, если вы решили выразить свою гражданскую позицию, политические воззрения или просто "засиделись дома" и думаете таким образом развлечься, убедительно прошу вас: не берите с собой ребенка! Не ломайте его неокрепшую психику, не подвергайте его жизнь и здоровье опасности! Будьте бдительны, проявите родительскую ответственность, объясните ему всю циничность и противозаконность подобных призывов", - говорится в ее обращении.

Омбудсмен отметила, что самым маленьким участникам несанкционированных акций, прошедших 23 января, 9 и 12 лет. Правоохранительным органам приходилось задерживать их и доставлять в отделение до передачи мамам и папам, чтобы с ними не случилось трагедии в неуправляемой толпе.

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Митянина напомнила родителям, что именно они несут ответственность за нарушения, совершаемые детьми до 16 лет.

Как подчеркнула уполномоченный, "мы, взрослые, можем и должны защитить наших детей и предостеречь от необдуманных поступков, которые могут стать причиной непоправимых последствий и отразиться на их будущем".

На акции протеста в Петербурге в прошлую субботу были задержаны около 30 несовершеннолетних.

23 января в ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Петербург

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