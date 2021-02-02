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Водохранилища в Крыму к февралю накопили воды вдвое меньше, чем год назад

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Воды в водохранилищах естественного стока в Крыму к 1 февраля накопилось в 2,4 раза меньше, чем было в это же время год назад, подсчитали крымские синоптики.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36,052 млн куб. м, что (. . .) на 48,875 млн куб. м меньше, чем год назад", - сообщается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" во вторник.

Между тем, водохранилища начали немного заполняться в январе за счет прошедших осадков и таяния снега. Метеорологи сообщают, что приток воды в водохранилища в млн куб. м составил: Белогорское - 3,044, Симферопольское - 0,494, Счастливое - 1,095, Партизанское - 0,496, Чернореченское - 4,299.

В январе в бассейнах рек Южного берега Крыма выпало 73,5-118,5 мм осадков (131-141% нормы), в бассейнах основных рек северного предгорья – 39-58,1 мм (месячная норма).

В районе горной метеостанции Ай-Петри выпало 236 мм осадков (152% нормы), в районе Ангарского перевала – 81,3 мм (84% нормы).

Как сообщалось, маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на графики перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

Курортная Алушта в сентябре снизила давление в трубах по ночам. Белогорск – в октябре.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Крым

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