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Ялта вернула шестичасовой график подачи воды после недели послабления

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ялта возвращается к старому графику подачи воды – три часа утром и столько же вечером – после недели с графиком 8 часов в сутки, сообщила городская администрация во вторник.

График подачи воды в Ялте с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00 возвращен в связи с низкими запасами воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, уточняется в сообщении.

Ялта ввела шестичасовые графики подачи воды в декабре 2020 года. С 12 января 2021 года смягчила его до 8 часов в сутки (с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов), это позволило сделать использование альтернативных источников: озера Могаби, которое питает водопад Учан-Су, Массандровского водопада и других.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021 году.

В августе 2020 года графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 ближайших к городу населенных пунктах. С середины декабря на такой же режим перешла Ялта с 31 окрестным пунктом. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Ялта Крым

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