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Хабаровский край попросит новых поставок вакцин от коронавируса

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае запаса вакцин от COVID-19 хватит на десять дней, регион попросит у федерального Минздрава дополнительных поставок, чтобы сохранить нынешние темпы вакцинации, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Уже 9 июня в регион должно поступить еще 5000 доз "Спутника V", партию обещают быстро распределить по медицинским учреждениям.

С начала прививочной кампании в край поступило 149 526 доз вакцины, израсходовано около 83% препарата. Полный курс вакцинации прошли 94 674 жителя региона. Для формирования коллективного иммунитета нужно привить 613 тысяч хабаровчан.

С начала пандемии в Хабаровском крае выявили 52 894 заразившихся коронавирусом, умерли 424 заболевших.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Хабаровский край Минздрав коронавирус

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