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В Кремле не сочли массовыми задержания журналистов в воскресенье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Жесткие задержания журналистов на воскресных акциях протеста не носили массового характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Согласитесь, что не приходится говорить о каком-то массовом характере, и какие-либо обобщающие оценки здесь вряд ли уместны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на избиения и жесткие задержания правозащитников и журналистов.

"Еще раз повторяю, что важен каждый конкретный случай, но еще важнее, наверное, каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции. Здесь ключевое слово - незаконной акции", - добавил Песков.

Комментируя реплику о том, что журналисты на этих акциях выполняли свою работу, а были не для выражения своей позиции, Песков снова призвал воздержаться от каких-то обобщений и рассматривать каждый конкретный случай.

"Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал", - добавил он.

В этом контексте Пескова попросили прокомментировать задержание главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, который был задержан во время прогулки с ребенком, несмотря на то, что он не участвовал в акции 23 января.

"Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему вменяется другое, если я не ошибаюсь. Там все абсолютно логично. Обращайтесь в правоохранительные органы. Это не прерогатива администрации президента, но здесь не нужно передергивать, нужно все правильно называть", - ответил представитель Кремля.

Задержание главреда "Медиазоны"

Полиция составила на Смирнова протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия). Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста.

Ранее в субботу стало известно, что Смирнов был задержан сотрудниками полиции во время прогулки с ребенком. В "Медизоне" сообщили, что на него составляется протокол за участие в несанкционированной акции 23 января (ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП, несмотря на то, что он весь день был дома, а на улицу выходил только для прогулки с собаками. Смирнова задержали на сутки.

Позднее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что "по результатам проведения проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января 2021 года в Москве, сотрудники полиции доставили в ОМВД России по Тверскому району 44-летнего жителя столицы". По версии следствия, Смирнов 20 января 2021 года в Twitter сделал репост записи, в которой содержится призыв выйти на несанкционированный митинг.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев накануне сообщил "Интерфаксу", что около 60 сотрудников СМИ были задержаны при освещении несанкционированных акций 31 января.

Дмитрий Песков

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