В Кремле не сочли массовыми задержания журналистов в воскресенье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Жесткие задержания журналистов на воскресных акциях протеста не носили массового характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Согласитесь, что не приходится говорить о каком-то массовом характере, и какие-либо обобщающие оценки здесь вряд ли уместны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на избиения и жесткие задержания правозащитников и журналистов.

"Еще раз повторяю, что важен каждый конкретный случай, но еще важнее, наверное, каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции. Здесь ключевое слово - незаконной акции", - добавил Песков.

Комментируя реплику о том, что журналисты на этих акциях выполняли свою работу, а были не для выражения своей позиции, Песков снова призвал воздержаться от каких-то обобщений и рассматривать каждый конкретный случай.

"Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал", - добавил он.

В этом контексте Пескова попросили прокомментировать задержание главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, который был задержан во время прогулки с ребенком, несмотря на то, что он не участвовал в акции 23 января.

"Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему вменяется другое, если я не ошибаюсь. Там все абсолютно логично. Обращайтесь в правоохранительные органы. Это не прерогатива администрации президента, но здесь не нужно передергивать, нужно все правильно называть", - ответил представитель Кремля.

Задержание главреда "Медиазоны"

Полиция составила на Смирнова протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия). Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста.

Ранее в субботу стало известно, что Смирнов был задержан сотрудниками полиции во время прогулки с ребенком. В "Медизоне" сообщили, что на него составляется протокол за участие в несанкционированной акции 23 января (ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП, несмотря на то, что он весь день был дома, а на улицу выходил только для прогулки с собаками. Смирнова задержали на сутки.

Позднее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что "по результатам проведения проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января 2021 года в Москве, сотрудники полиции доставили в ОМВД России по Тверскому району 44-летнего жителя столицы". По версии следствия, Смирнов 20 января 2021 года в Twitter сделал репост записи, в которой содержится призыв выйти на несанкционированный митинг.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев накануне сообщил "Интерфаксу", что около 60 сотрудников СМИ были задержаны при освещении несанкционированных акций 31 января.