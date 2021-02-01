СЖР предложил создать единый знак сотрудника СМИ для работы на акциях

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU -Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и директору Росгвардии Виктору Золотову с предложением разработать унифицированный знак сотрудника СМИ для работы на митингах.

"Прошу в ближайшее время создать рабочую группу по разработке вида и описания знака (признака) представителя средства массовой информации, в которую просим включить представителей Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России", - говорится в обращении главы СЖР, опубликованном на его сайте.

Также необходимо урегулировать вопрос об источниках финансирования разработки и изготовления вышеуказанных знаков, который пока не разрешен, считает Соловьев.

В обращении говорится, что, согласно поправкам в закон о митингах, подписанных президентом 30 декабря 2020 года, "Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и СЖР должен разработать вид и описание знака (признака) представителя СМИ".

По данным СЖР, в результате действий правоохранительных органов на акциях 23, 31 января 2021 года пострадали или были задержаны около 90 представителей СМИ.

"Задержанные журналисты не принимали участия в митингах (публичном мероприятии), а освещали вышеуказанные события, однако в связи с их задержанием им не удалось выполнить редакционные задания, то есть осуществить в полной мере свою профессиональную деятельность. Вместе с тем подчеркиваем, что у значительной части задержанных журналистов имелся видимый отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации, либо жилет с надписью "Пресса" ,- говорится в письме.

Также в отдельном письме глава СЖР попросил Колокольцева "взять под личный контроль проведение проверок по факту задержания журналистов на предмет законности, а также по факту применения насилия и воспрепятствования осуществлению журналистской деятельности при освещении несанкционированных акций, прошедших 31 января", когда, по данным СЖР, в регионах были задержаны около 60 сотрудников СМИ.

Ранее Соловьев обращался с аналогичным письмом к главе МВД по поводу задержаний 23 января, когда были задержаны около 40 журналистов.

31 января Соловьев сообщил "Интерфаксу", что намерен обсудить с Росгвардией и Роскомнадзором стандартный вариант жилета, чтобы сотрудники правоохранительных органов как можно меньше задерживали сотрудников СМИ на акциях, так как они на них выполняют свой профессиональный долг. "Я собираюсь в ближайшее время связаться и с руководством Росгвардии, и с Роскомнадзором, и все-таки согласно с тем законом, который был принят перед Новым годом, согласовать то, как должен выглядеть жилет сотрудника СМИ, чтобы он запомнился все сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они точно понимали, что этого человека нельзя трогать. Надо понимать, как это будет зафиксировано, кто это будет производить, за чей счет и каким образом распространять в редакции", - сказал глава СЖР.

23 и 31 января в Москве и других городах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию.