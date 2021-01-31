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Десятки журналистов были задержаны на протестных акциях в РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Около 60 сотрудников СМИ были задержаны во врем работы на несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он уточнил, что почти все были сразу отпущены.

Тем не менее, он считает необходимым поднять вопрос об унификации опознавательных знаков.

"Я собираюсь в ближайшее время связаться и с руководством Росгвардии, и с Роскомнадзором, и все-таки согласно с тем законом, который был принят перед новым годом согласовать то, как должен выглядеть жилет сотрудника СМИ, чтобы он запомнился все сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они точно понимали, что этого человека нельзя трогать", - сказал глава СЖР.

По его словам, он не помнит, чтобы было задержано такое количество сотрудников СМИ, так как руководит СЖР относительно недавно, но не исключает, что это было и ранее.

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Соловьев сообщил, что особняком стоит случай задержания на Сенной площади в Санкт-Петербурге фотокорреспондента Тимура Хаджибекова (Георгий Марков), которого "действительно, повалили на землю, ударили несколько раз и разбили технику", а кроме этого "никаких случаев физического повреждения других журналистов не было".

В комментарии Соловьева на сайте СЖР отмечается, что среди задержанных и отпущенных такие известные люди как Александр Минкин, Максим Шевченко, Николай Сванидзе и Сергей Пархоменко и др.", - сказал Соловьев, чьи слова приводятся на сайте СЖР. По итогам мониторинга СЖР сделает выводы и, в случае необходимости, будет обращаться в правоохранительные органы по факту нарушений прав сотрудников СМИ.

В Москве и других городах РФ проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию. Несанкционированные акции ранее прошли в регионах страны 23 января.

СЖР Москва Владимир Соловьев

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