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"Медиазона" сообщила о задержании своего главреда

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов задержан полицией, сообщает издание в соцсетях.

"В Москве на выходе из дома задержали главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова. Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском "якобы за участие в акции или призывы (к участию)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция ждала Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Медиазона

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