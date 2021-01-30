"Медиазона" сообщила о задержании своего главреда

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов задержан полицией, сообщает издание в соцсетях.

"В Москве на выходе из дома задержали главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова. Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском "якобы за участие в акции или призывы (к участию)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция ждала Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.