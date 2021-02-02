Суд вернул в прокуратуру дело младшей сестры Хачатурян

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.

Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство потерпевших – родственников Михаила Хачатуряна, отца сестер.

Ранее Мосгорсуд принял аналогичное решение по делу в отношении старших девушек.

Потерпевшие ссылались, в частности, на отмену судом решения следствия об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми. Они рассчитывают, что после возбуждения дела в ходе расследования будет доказана невиновность Хачатуряна и опровергнуты сведения о его действиях в отношении сестер. Таким образом, настаивает потерпевшая сторона, будет изменено и обвинение самих девушек.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стала личная неприязнь на фоне многолетних издевательств отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем ее дело было выделено в отдельное производство.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия над дочерьми. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ). В декабре 2020 года родственники Хачатуряна обратились в суд с жалобой об отмене решения следствия, которая была удовлетворена – в ближайшее время в его отношении будет возбуждено дело.

Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия.