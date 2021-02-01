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Абоненты "Триколора" потеряли доступ к каналам семейства "Матч"

Оператор не договорился с "Газпром-медиа" по условиям продления сотрудничества еще на год

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пакеты "МАТЧ!Футбол" и "МАТЧ Премьер" больше недоступны для абонентов "Триколора"; холдинг "Газпром-медиа" расторг с 1 февраля договор с этим оператором, сообщили в пресс-службе ГПМ.

"С 1 февраля по решению оператора "Триколор" его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибуционного пакета телевизионной компании "Ред Медиа" (входит в ГПМ), среди которых премиальные спортивные пакеты "МАТЧ! Футбол" и "МАТЧ Премьер", а также каналы различной тематической направленности собственного производства компаний холдинга и ряда других производителей",- говорится в сообщении холдинга.

В ГПМ сообщили, что сторонам не удалось договориться об условиях продления договора на этот год: "Триколор", утверждают в холдинге, потребовал пересмотреть коммерческую часть на неприемлемых условиях, не приняв ни одно из встречных предложений "Ред Медиа". В результате холдинг принял решение о расторжении договора с "Триколором". ГПМ "придерживается принципов единой ценовой политики для всех операторов платного ТВ", а соглашение с новыми требованиями "Триколора" привело бы к созданию для него преимущественных условий.

Там подчеркнули, что в любое время готовы к продолжению переговоров с "Триколором" о возобновлении коммерческих отношений на рыночных условиях.

В феврале прошлого года также сообщалось, что каналы "Ред медиа" могут стать недоступными для абонентов "Триколора" в связи с разногласиями по поводу продления договора. В итоге тогда сторонам удалось договориться.

"Ред Медиа" – компания по производству и дистрибуции тематических телеканалов для кабельного и спутникового вещания. Компания представляет дистрибуцию 38 тематических телеканалов форматов SD, HD и UHD, включая 17 телеканалов собственного производства.

"Триколор" - мультиплатформенный оператор, предоставляющий комплекс цифровых услуг и сервисов на всей территории России. По данным компании, по итогам 2019 года общая база оператора составила 12,230 млн домохозяйств, в том числе 10 млн подписчиков HDTV, более 125 тыс. UHD-клиентов и 1,2 млн пользователей интернет-проекта.

Триколор Матч

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