Новосибирский блогер арестован на семь суток за ролик о митинге "Не ходи"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска назначил семь суток ареста известному блогеру Тимуру Ханову за организацию несогласованного шествия в поддержку Алексея Навального 31 января. Как сообщила пресс-служба суда, он признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП.

Ханова задержали 30 января во время акции в поддержку протестов в Хабаровке. Он написал в фейсбуке: "Меня закрыли на семь суток за ролик "Не ходи!" Сам в порядке, спасибо".

1 февраля стало известно, что Центральный суд поместил под домашний арест на два месяца жительницу Новосибирска Яну Дробноход, которая с лета проводила акции солидарности в Хабаровском. Ей вменили "дадинскую статью" (статью 212.1 УК) о неоднократном нарушении порядка проведения массовых акций. Задержали ее 30 января на серии одиночных пикетов в поддержку протестов в Хабаровке.

После несогласованных акций в поддержку Навального, которые прошли в Новосибирске 23 января, под административным арестом оказалось несколько человек, в том числе депутаты горсовета Новосибирска Сергей Бойко и Антон Картавин, а также экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский.