На акциях в Сибири задержаны несколько десятков протестующих

На несогласованной акции сторонников Алексея Навального в Красноярске Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят в разных регионах Сибири, уже есть задержанные, передают корреспонденты агентства "Интерфакс".

В несанкционированном шествии в Новосибирске, по данным МВД и Росгвардии, приняло участие около 1 тыс. человек. На время шествия общественный транспорт, маршруты которого идут по Красному проспекту, был пущен в обход. Новосибирский штаб Навального сообщает почти о трех десятках задержанных, данных полиции не поступало.

В Томске несанкционированный митинг прошел у здания Большого концертного зала (БКЗ) филармонии рядом с площадью Ленина. Несмотря на мороз, протестующие заполнили почти всю площадку перед БКЗ. После акции полиция задержала четверых депутатов городской думы, а также, как минимум, еще четырех участников митинга.

В Красноярске, по данным корреспондента "Интерфакса", как минимум пять человек задержали во время митинга на площади Мира в центре города. Полиция оцепила площадь после того, как там собрались митингующие. Участники планировали пройти по центру города, однако из-за оцепления не смогли выйти с площади.

В Кемерове полицейские задержали и увели в служебные машины восемь участников акции, передал корреспондент "Интерфакса".

В Барнауле транспорт не останавливался на остановке, ближайшей к месту проведения несанкционированной акции, передал корреспондент "Интерфакса". Позже полиция ограничила и пешие подходы к площади Советов. По данным инициаторов акции, опубликованным в их телеграм-канале, в Барнауле к настоящему времени задержано семь человек.

В Иркутске бойцы ОМОН и сотрудники полиции выстроились в несколько рядов и перекрыли улицу Урицкого, на которой собрались митингующие, с обеих сторон, преградив путь демонстрантам. Участники акции прошли на соседние улицы, где им несколько раз преграждали путь правоохранители. На улице Ленина были задержаны не менее трех участников.

Несколько человек были задержаны на площади перед зданием правительства области. Одна из участниц митинга на площади перед зданием облправительства упала на землю. Как сообщили "Интерфаксу" в областном центре медицины катастроф, в реанимобиле ей оказали помощь, от госпитализации она отказалась, ее забрал сын.

В Омске сотрудники полиции задержали координатора штаба Навального Ольгу Картавцеву, сообщили сторонники Навального в телеграме.