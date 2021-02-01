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Сотрудника штаба Навального в Новосибирске повторно арестовали за 23 января

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска назначил сотруднику штаба Навального Кириллу Левченко еще девять суток административного ареста за несогласованную акцию 23 января. В суд его доставили сразу после выхода из изолятора временного содержания, где он отбыл предыдущие девять суток.

В первый раз ему назначили арест 25 января за призывы участвовать в несогласованной акции. Срок ареста истек 1 февраля. В следующий раз Левченко вменили нарушения, совершенные уже на акции. Срок нового ареста исчисляется с 16:21 1 февраля.

23 января и 31 января в Новосибирске прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. В полиции численность первой акции оценили в 2500 человек, второй - в 1300 человек.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Новосибирск Центральный суд Кирилл Левченко Алексей Навальный

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