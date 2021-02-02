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ЦДУ ТЭК сообщило о снижении загрузки Комсомольского НПЗ в январе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В январе загрузка крупнейшего дальневосточного нефтеперерабатывающего завода "РН-Комсомольский НПЗ" (Комсомольск-на-Амуре, "дочка" "Роснефти") снизилась на 19,4% в годовом измерении, до 490 390 тонн нефти, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

В декабре прошлого года поставки сырья на предприятие составили 500 700 тонн, это было на 2% больше, чем в январе 2021 года.

Вместе с тем, январские поставки нефти на НПЗ превысили почти на 70,2% плановое задание.

К концу 2020 года завод начал восстанавливать объемы получаемого сырья после того, как они "просели" в середине года. Так, в декабре они выросли на 36% относительно предыдущего месяца, в ноябре - на 15% относительно октября.

При этом в декабре на завод поступило почти на треть меньше нефти, чем в декабре 2019 года (735 800 тонн). В целом за 2020 год поставки сырья на Комсомольский НПЗ составили 5,87 млн тонн - на 17% ниже уровня 2019 года.

В то же время отгрузка сырья в начале 2021 года увеличилась на Хабаровский НПЗ (ХНПЗ, входит в "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова), контрагенты которого начали испытывать нехватку топлива. В январе на завод поставлено 392,8 тыс. тонн нефти, это на 1,6% больше, чем в январе прошлого года. По сравнению с декабрем поставки нефти выросли на 3,4%.

В целом за прошедший год ХНПЗ получил 4,68 млн тонн нефти - на 1,07% меньше, чем в 2019 году.

Комсомольский НПЗ в конце июля прекратил получать нефть, поступавшую по нефтепроводу "Роснефти" Оха - Комсомольск-на-Амуре, который из-за аварии в связи с изношенностью перестал прокачивать сырье.

Что касается Хабаровского НПЗ, то недостаток бензинов этого производителя с января 2021 года испытывают автомобилисты Хабаровского края, Приморья, Амурской области, Еврейской АО и Чукотки. Ситуация возникла из-за того, что ХНПЗ с 18 января проводил модернизацию узла установки, отвечающего за выпуск высокооктанового бензина. Наибольшие проблемы возникли у жителей Хабаровского края. 2 февраля правительство края сообщило, что совместно с "Нефтегазхолдингом" регион решил вопрос о поставках топлива из Росрезерва.

ХНПЗ, по данным властей, пока работает в режиме пусконаладки. "Предприятию не удалось запустить (после модернизации. - ИФ.) все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина", - уточняли в хабаровском правительстве. Хотя завод возобновил работу раньше срока - 30 января, а не 1 февраля, как планировалось ранее.

"Роснефть" планировала компенсировать поставки нефти на Комсомольский НПЗ "объемами из других маршрутов". Основной объем нефти поставляется на завод по отводу от нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО).

Проектная мощность Комсомольского НПЗ составляет 8 млн тонн нефти в год.

Хабаровский край Роснефть ННК ХНПЗ Комсомольский НПЗ Росрезерв

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