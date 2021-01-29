Приморье договорилось об открытии хранилищ Росрезерва на случай нехватки бензина

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Приморский край не испытывает проблем с поставками автомобильного бензина, однако на следующей неделе возможны перебои с отпуском бензина Аи-95 физическим лицам, сообщила пресс-служба правительства региона.

При этом власти достигли предварительной договоренности об открытии хранилищ Росрезерва для пополнения запасов ННК, если возникнет такая необходимость.

По информации АО "ННК-Приморнефтеподукт" (предприятие "Независимой нефтегазовой компании"), нефтебазы и АЗС компании в Приморском крае сейчас обеспечены необходимым запасом моторного топлива на 10 дней.

"Поставки топлива на нефтебазы и автозаправочные станции нашего предприятия осуществляются в штатном режиме, но по причине погодных условий случаются небольшие задержки с подвозом топлива на АЗС. Бензины производства Хабаровского НПЗ (ХНПЗ) продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника", - сказал гендиректор АО "ННК-Приморнефтеподукт" Андрей Волков, слова которого приводятся в сообщении.

"На следующей неделе возможны перебои с отпуском бензина Аи-95 "ННК-Приморнефтеподукт" физическим лицам, но эта потребность будет покрываться за счет АЗС других сетей и независимых заправщиков. Мы провели консультации с участниками рынка, в ходе которых достигли взаимопонимания по этому вопросу. Сбоев по обеспечению бензином независимых автозаправочных станций не ожидается", - сказал министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин, слова которого приводятся в сообщении.

Министр уточнил, что розничная цена на бензин на независимых АЗС остается более высокой, чем у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

Очереди на заправках

Нехватку бензина на этой неделе первыми ощутили жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. На некоторых АЗС "ННК" исчез бензин популярных марок, в наличии остался Аи-98 и дизтопливо. К заправкам выстроились очереди.

Дефицит бензина в Хабаровском крае, по информации властей региона, сложился из-за модернизации Хабаровского нефтезавода, которая началась 18 января, и сбоя поставок топлива из других регионов.

Правительство Хабаровского края провело дополнительную встречу с руководством ХНПЗ, на которой дирекция подтвердила, что "готова ускорить работы и запустить завод не к 1 февраля, как было по начальному плану, а быстрее - уже с обеда субботы, 30 января". Это позволит с воскресенья начать заполнять АЗС выпускаемым на предприятии топливом, уверены в правительстве.