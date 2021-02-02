Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 409 402+443 547

Доллар подешевел на 21 копейку

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рубль дорожает к доллару и евро утром во вторник на "Московской бирже" на позитивной динамике мировых рынков и росте котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,89-76,04 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 21 копейку, до 75,94 рубля. Евро подешевел на 14,25 копейки, до 91,64 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 17,96 копейки к уровню закрытия понедельника, до 83,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,22 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,99 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после снижения накануне. Участники торгов реагируют на позитивную динамику мировых рынков и заметно подорожавшую нефть. Спрос на риск также продолжает поддерживаться надеждами на принятие новой программы стимулирования экономики США.

Пока президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную". В то же время она заявила: "Хотя были области согласия, президент подтвердил свое мнение о том, что Конгресс должен реагировать смело и срочно, и отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает".

Ранее республиканцы выступили с инициативой о сокращении пакета помощи с $1,9 трлн до $600 млрд.

Цены на нефть активно поднимаются во вторник на сигналах улучшения перспектив спроса. Накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи Saudi Aramco Насир Аль Наими заявил, что в компании с осторожностью ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,03%, до $56,93 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 1,1%, до $54,14 за баррель.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть. Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Московская биржа США Джо Байден Конгресс ОПЕК+ Saudi Aramco Brent WTI

Новости по теме

Новости

В РФ впервые с начала года зафиксировали менее 17 тыс. случаев COVID

В РФ впервые с начала года зафиксировали менее 17 тыс. случаев COVID

Несколько человек задержаны в районе Мосгорсуда

Несколько человек задержаны в районе Мосгорсуда

В правительстве отрицают планы ввести карточки на продукты для населения

Дума через неделю определится с инициативой о наказании за призывы к санкциям

Дума через неделю определится с инициативой о наказании за призывы к санкциям

В Хабаровском крае решили компенсировать недостаток бензина из Росрезерва

В Хабаровском крае решили компенсировать недостаток бензина из Росрезерва

Главу Минстроя Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Скончался бывший министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Скончался бывший министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Илью Яшина арестовали на 10 суток за неповиновение полицейскому

Суд не стал заключать под домашний арест сотрудника ФБК Ляскина

Что произошло за день: понедельник, 1 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');