Доллар подешевел на 21 копейку

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рубль дорожает к доллару и евро утром во вторник на "Московской бирже" на позитивной динамике мировых рынков и росте котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,89-76,04 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 21 копейку, до 75,94 рубля. Евро подешевел на 14,25 копейки, до 91,64 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 17,96 копейки к уровню закрытия понедельника, до 83,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,22 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,99 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после снижения накануне. Участники торгов реагируют на позитивную динамику мировых рынков и заметно подорожавшую нефть. Спрос на риск также продолжает поддерживаться надеждами на принятие новой программы стимулирования экономики США.

Пока президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную". В то же время она заявила: "Хотя были области согласия, президент подтвердил свое мнение о том, что Конгресс должен реагировать смело и срочно, и отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает".

Ранее республиканцы выступили с инициативой о сокращении пакета помощи с $1,9 трлн до $600 млрд.

Цены на нефть активно поднимаются во вторник на сигналах улучшения перспектив спроса. Накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи Saudi Aramco Насир Аль Наими заявил, что в компании с осторожностью ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,03%, до $56,93 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 1,1%, до $54,14 за баррель.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть. Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.