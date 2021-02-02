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Число вакцинированных в США превысило зарегистрированные случаи заражения COVID-19

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Число американцев, получивших вакцину против COVID-19, превысило число тех, у кого был обнаружен новый тип коронавируса, сообщает Bloomberg Vaccine Tracker.

По состоянию на полдень понедельника 26,5 млн американцев получили одну или обе дозы противовирусной вакцины. Между тем, по данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировано 26,2 млн случаев заражения, скончались 443 035 человек.

Среднее число новых случаев заболевания за семь дней снижалось почти каждый день с момента достижения пика 8 января, но число зарегистрированных смертей все еще остается высоким. В январе в среднем ежедневно регистрировалось более 3 тыс. смертей.

Более половины всех смертей от COVID-19 США были зарегистрированы в январе 2021 года, декабре и апреле 2020 года.

США

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