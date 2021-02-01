Saudi Aramco спрогнозировала восстановление спроса на нефть к концу года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В нефтяной компании Saudi Aramco с осторожностью ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года сказал на конференции Energy Forvard руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими.

"Мы в компании уверены, что худшее уже позади - появление нескольких вакцин обнадеживает, - заявил он. - Но мы хотим быть реалистами - для полного возвращения к нормальной жизни потребуется время. С осторожностью прогнозируем, что спрос на нефть в наиболее устойчивых секторах восстановится до доковидного уровня к концу 2021 года, хотя в авиации спрос может и отставать".