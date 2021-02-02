Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 103 409 402+443 547

Brent подорожала до $56,95 за баррель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник на сигналах улучшения перспектив спроса.

Днем ранее руководитель руководитель бизнес-направления разведки и добычи нефтяной компании Saudi Aramco Насир Аль Наими сказал, что с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу в 2021 года. Он добавил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, повышающее привлекательность инвестиций в сырьевые товары, сообщает Bloomberg. Долларовый индекс ICE теряет 0,1% на торгах во вторник.

К 8:15 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (1,06%), до $56,95 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,31 (2,4%), до $56,35 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,6 (1,12%), до $54,15 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,35 (2,6%), до $53,55 за баррель.

"Мы видим практически U-образный разворот настроя трейдеров в отношении спроса на нефть, что, без сомнения, в значительной мере связано с устойчивым снижением заболеваемости COVID-19, а также смертности от коронавируса в США", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Saudi Aramco Brent WTI Саудовская Аравия ОПЕК+ коронавирус США

Новости по теме

Новости

SpaceX запустит на орбиту полностью гражданский экипаж

Что случилось этой ночью: вторник, 2 февраля

США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев

В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины

Госсекретарь США пообещал активную военную и экономическую помощь Украине

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Европа в январе поставила новый рекорд отбора газа из хранилищ из-за холодов

Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля

Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Европол предупредил о мошенничестве с отрицательными COVID-тестами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');