Brent подорожала до $56,95 за баррель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник на сигналах улучшения перспектив спроса.

Днем ранее руководитель руководитель бизнес-направления разведки и добычи нефтяной компании Saudi Aramco Насир Аль Наими сказал, что с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу в 2021 года. Он добавил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, повышающее привлекательность инвестиций в сырьевые товары, сообщает Bloomberg. Долларовый индекс ICE теряет 0,1% на торгах во вторник.

К 8:15 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (1,06%), до $56,95 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,31 (2,4%), до $56,35 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,6 (1,12%), до $54,15 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,35 (2,6%), до $53,55 за баррель.

"Мы видим практически U-образный разворот настроя трейдеров в отношении спроса на нефть, что, без сомнения, в значительной мере связано с устойчивым снижением заболеваемости COVID-19, а также смертности от коронавируса в США", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.