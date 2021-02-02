Хабаровский НПЗ завершил пуско-наладку остановленной установки

Минэнерго сообщает, что с 3 февраля выпуск бензина начнется в полном объеме

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хабаровский НПЗ (принадлежит "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова) завершил процесс пуско-наладочных работ по замене компрессорного оборудования, что позволяет заводу войти в эксплуатационный режим и с 3 февраля 2021 года возобновить отгрузки автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ-95 в полном объеме, говорится в совместном комментарии ФАС и Минэнерго РФ.

"Минэнерго России совместно с ФАС России держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием на него в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. В рамках специально созданной оперативной группы вырабатывались решения, направленные на нормализацию ситуации на топливном рынке ДФО, возникшей в результате остановки установки, обеспечивающей выпуск автомобильного бензина на Хабаровском НПЗ", - говорится в сообщении ведомств.

Ведомства отмечают, что остановка установки каталитического риформинга на Хабаровском НПЗ из-за технических проблем с компрессорным оборудованием в январе 2021 года привела к выпадающим объемам производства автомобильного бензина – 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя).

В рамках рекомендаций рабочей группы для полного замещения выпадающих объемов производства на Хабаровском НПЗ и восполнения запасов топлива на автозаправочных станциях были организованы поставки порядка 38,6 тыс. т автомобильного бензина, произведенного на других НПЗ России, в том числе Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Основной объем товара был закуплен в рамках дополнительной торговой сессии на биржевых торгах, что позволило избежать существенного влияния соответствующего спроса на рыночные индикаторы оптовых цен. Сверх указанных объемов были в кратчайшие сроки обеспечены поставки топлива из Росрезерва.

Ведомства совместно с Минтрансом России и ОАО "РЖД" достигли договоренности об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока. Это позволяет обеспечить необходимую ритмичность поставок автомобильного бензина одновременно с проводимой работой со стороны НПЗ по первоочередной выгрузке произведенных нефтепродуктов в дальневосточном направлении.

"Хабаровский НПЗ завершил процесс пуско-наладочных работ по замене компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива и возобновил производство автобензинов марок Аи-92 и Аи-95", - говорится в сообщении компании.

Отгрузки топлива с завода на АЗС ННК начнутся 3 февраля.

"На время замены оборудования на АЗС ННК наблюдался повышенный спрос на автобензины, что привело к значительному снижению установленного АО "ННК" минимального объёма запасов на нефтебазах. В целях бесперебойного обеспечения населения топливом АО "ННК" совместно с Минэнерго России оперативно наладило поставки стороннего ресурса (с НПЗ других регионов)", - отмечает ННК.

Компания приобрела порядка 48 тыс. тонн бензина. "На сегодняшний день ежесуточно цистерны с автобензином поступают по железной дороге и развозятся на станции для обеспечения потребностей региона присутствия. На время ажиотажного спроса приоритет отпуска топлива отдавался социальным службам, государственным учреждениям и специальным службам", - сообщает компания.

"Таким образом, с учетом возобновления производства атвобензинов сеть АЗС ННК будет обеспечена топливом в полном объеме, а запасы восполнены до необходимых уровней", - подчеркивают в ННК.

Ситуация на топливном рынке всех регионов страны находится под ежедневным контролем регуляторов, говорится в сообщении Минэнерго и ФАС. Ведомства осуществляют ежедневный мониторинг ситуации с топливообеспечением, с ценами на моторное топливо. Еженедельно проводятся заседания биржевого комитета при ФАС и штаба при Минэнерго, участниками которого являются все нефтяные компании. При возникновении нестандартных ситуаций действия продавцов, иногда покупателей нефтепродуктов корректируются в реальном времени.

Дефицит бензина

Так, для недопущения экономически необоснованного роста цен на российском рынке, Минэнерго России совместно с ФАС России и профессиональными участниками рынка в рамках работы штаба постоянно ведёт мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок и экспорт, а также уровня товарных запасов топлива на НПЗ, нефтебазах и по отдельным субъектам Российской Федерации. В соответствии с планами компаний и рекомендациями Минэнерго России и ФАС России в феврале 2021 года ожидается рост объемов выпуска автомобильного бензина с целью одновременного обеспечения восстанавливающего спроса внутреннего рынка и накопления уровня запасов, необходимого для стабильного прохождения периода весенних ремонтов на отечественных НПЗ.

Первые жалобы на нехватку топлива в крае были отмечены 26 января – на шести из 33 заправок ННК возник дефицит бензина, что было связано с начавшейся 18 января плановой модернизацией ХНПЗ.

ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа достигает порядка 45%. Компания владеет сетью из более двухсот АЗС в шести дальневосточных регионах. Единственный нефтеперерабатывающий актив ННК – "ННК-Хабаровский НПЗ" мощностью 5 млн тонн нефти в год – расположен также на Дальнем Востоке. С 2017 года завод производит бензин класса Евро-5. Вся производимая на заводе продукция реализуется на территории Дальнего Востока.