Избивавшего детей омича арестовали на два месяца

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Жителя Омска, обвиняемого в истязаниях двоих малолетних детей, по решению суда заключили под стражу на два месяца - до 30 марта, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В своем заключении прокурор подчеркнул, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, проживает совместно с потерпевшими и может оказать на них давление. Ход расследования находится на особом контроле прокуратуры.

Как сообщалось, СУ СКР возбудило уголовное дело против 45-летнего местного жителя, который, находясь в частном доме в состоянии опьянения, поочередно с силой бросил на пол пятилетнего сына и восьмилетнюю падчерицу. Видеозапись с этими кадрами была размещена в соцсети матерью детей. Мужчина на допросе признался в содеянном.

В пресс-службе регионального СКР также отмечают, что, по версии следствия, ранее фигурант уголовного дела избивал обоих детей не менее десяти раз. Сейчас состояние детей опасений не вызывает.

Действия мужчины квалифицированы по статье "истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних детей, с применением пытки - причинением физических и нравственных страданий в целях наказания" (п.п."а, г, д" ч.2 ст.117 УК РФ). Обвиняемого могут лишить родительских прав.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям матери детей и работников органов профилактики.