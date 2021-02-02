Бизнес-омбудсмен Титов заявил о невиновности Калви

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - За время расследования так называемого "дела Baring Vostok" было собрано достаточно доказательств рыночного характера спорных сделок, которые леголи в основу обвинения основателя фонда Майкла Калви и других фигурантов, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Наша позиция остается неизменной - Майкл Калви и его коллеги ни в чем не виноваты. Дело тянется долго, в процессе накопилось достаточно доказательств того, что сделки, вменяющиеся в состав преступления, были законными и рыночными, - сказал он. - Вместе со всеми инвесторами в российскую экономику - и нынешними, и будущими - ожидаем справедливого решения суда".

Мещанский суд Москвы 2 февраля начал рассматривать дело по существу.

Семи фигурантам дела вменяют растрату 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Гособвинитель в суде заявил, что подсудимые добились перевода этих денег на счет "в заранее приисканном банке", перевели их на счет другой компании и похитили. Гражданина США Калви следствие считает организатором группы, остальные участники которой неукоснительно выполняли его указания.

Все подсудимые заявили, что вину не признают.

Калви попросил суд его допросить. Он объяснил, что хотел бы с самого начала объяснить общую картину и представить "главные факты, которые следствие игнорировало вообще", чтобы в дальнейшем было легче понять допросы свидетелей.

Суд даст ему слово на следующем заседании 7 февраля.

На процессе семь подсудимых: Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор фондапо инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Baring Vostok и Калви заявляли, что уголовное расследовние инициировали оппоненты фонда по корпоративному конфликту за контроль - акционеры банка Артем Аветисян и Шерзод Юсупов. Осенью стороны конфликта заключили мировое соглашение, банк согласился принять 2,5 млрд рублей компенсации ущерба и отказаться от гражданских исков к подсудимым.