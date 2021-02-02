Майкл Калви заявил в суде о непризнании вины

Гособвинитель назвал его организатором группы, совершившей растрату денег банка "Восточный"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Основатель инвестфонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви заявил в Мещанском суде Москвы, что не признает вину в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

"Вину не признаю", - заявил он.

На вопрос суда, понятно ли ему обвинение, Калви ответил утвердительно и добавил, что готов дать в суде подробные показания.

"Я настаиваю на том, что каких-либо противоправных действий, направленных либо приведших к хищению денежных средств, являющихся имуществом банка, не совершал и, тем более, не создавал никакую преступную группу для совершения тяжкого преступления", - сказал бизнесмена.

Он считает, что "предан суду за надуманное следствием преступление", а доказательства обвинения лишь подтверждают его невиновность. Он рассчитывает, что суд рассмотрит его дело честно и объективно.

Суд 2 февраля начал рассмотрение этого дела по существу. На предварительном заседании суд отклонил ходатайство защиты обвиняемых о возвращении дела в прокуратуру.

Кроме Калви, по делу проходят еще шесть человек: партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Все они раньше говорили, что вины не признают.

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу банком "Восточный" подконтрольной им компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств.

В результате перечисления денег ПКБ на счет в заранее приисканном банке подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность другой компании, установило следствие.

Общая сумму похищенных денежных средства составила более 2,5 млрд рублей, говорится в обвинении.

Организатором группы следствие считает Калви, который осуществлял общее руководство ее участниками, координировал их действия, распределял роли и "все указания которого неукоснительно исполнялись". "Организованная группа отличалась устойчивостью, сплоченностью (. . .), четкой согласованностью и тщательным распределением ролей участников группы при подготовке, совершении и сокрытии преступления", - заявил в суде гособвинитель.

Все подсудимые, по мнению обвинения, "руководствовались корыстными побуждениями, предвидели наступление общественно опасных последствий своих действия и желали их наступления".

Калви связывал уголовное преследование фигурантов дела с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным". В Baring Vostok считают, что уголовное расследование было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте – акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В конце октября 2020 года стороны конфликта – Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна – объявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения.

Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. – сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела.