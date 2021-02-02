Пассажирский автобус попал в ДТП в Петербурге

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Адмиралтейском районе Петербурга автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, информация о пострадавших уточняется, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

По его данным, авария произошла на Малодетскосельском проспекте. По предварительной информации, столкнулись автобус с 12 пассажирами и легковая машина, в которой находились три человека.

"Медики осматривают пять человек: двух из автобуса и трех из легкового автомобиля", - добавил он. Характер полученных травм уточняется.

Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.