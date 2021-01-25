Производство Sputnik V в Индии начнется после третьей фазы испытаний

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Индия готова начать производство российской вакцины Sputnik V после того, как она пройдет третью фазу испытаний, сообщил индийский посол в Москве Венкатеш Варма.

"Третья фаза испытаний скоро начнется, и, как только она будет завершена, мы начнем использование мощностей в Индии для ее производства", - сказал посол в понедельник на приеме в дипмиссии.

По его словам, Индия готова делиться вакциной и оказывать содействие в ее получении таким странам, как Мьянма, Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы и другие.

17 октября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил разрешение на проведение двух фаз клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи, в Индии. 1 декабря РФПИ объявил о начале проведения в Индии клинических испытаний "Спутник V".

В Индии 4 января одобрили использование двух вакцин от коронавируса: это Covishield от англо-шведской компании AstraZeneca и местной Covaxin от Bharat Biotech. Оба препарата производятся в Индии.

Масштабная прививочная кампания стартовала в Индии 16 января.