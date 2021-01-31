Вакцинация "Спутником V" в ДНР начнется 1 февраля
Москва. 31 января. INTERFAX.RU -- Вакцинация населения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) от коронавируса препаратом российского производства "Спутник V" начнётся с понедельника, 1 февраля, заявил глава Минздрава ДНР Александр Оприщенко.
Первыми вакцинируют спецконтингент: медиков, соцработников, сотрудников силовых структур, уточнил он.
Накануне сообщалось, что в ДНР поставили первую партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке ожидают поставки российской вакцины от коронавируса в январе.