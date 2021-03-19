Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

РФПИ договорился о производстве в Индии 200 млн доз "Спутника V"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что договорился с индицской фармацевтической компанией Stelis Biopharma Pvt. о производстве в Индии как минимум 200 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Stelis Biopharma Pvt. Ltd. - биофармацевтическое подразделение компании Strides, одной из ведущих мировых фармацевтических компаний со штаб-квартирой в Индии.

Стороны заключили партнерство для производства и поставок вакцины. Они намерены начать поставки "Спутника V" в третьем квартале 2021 года.

"Stelis также продолжит работу с РФПИ для обеспечения дополнительных объемов поставок сверх первоначального соглашения", - сообщил фонд.

В октябре 2020 года РФПИ договорился о проведении двух фаз клинических исследований препарата "Спутник V" в Индии. Испытания начались в декабре. В конце января посол Индии в Москве Венкатеш Варма заявил, что страна готова запустить производство этой вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2021 годаПандемия коронавируса
РФПИ Индия Спутник V Stelis Biopharma

Новости по теме

Новости

Пост президента Танзании впервые в истории страны заняла женщина

Пост президента Танзании впервые в истории страны заняла женщина
Пандемия коронавируса

В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после прививки от COVID

Греция увеличит до 4 тыс. человек недельную квоту на въезд туристов РФ

Власти Канады разрешили возобновить использование вакцины AstraZeneca

Пандемия коронавируса

Латвия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Латвия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Что случилось этой ночью: пятница, 19 марта

В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин признал вину

Пандемия коронавируса

Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');