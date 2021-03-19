РФПИ договорился о производстве в Индии 200 млн доз "Спутника V"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что договорился с индицской фармацевтической компанией Stelis Biopharma Pvt. о производстве в Индии как минимум 200 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Stelis Biopharma Pvt. Ltd. - биофармацевтическое подразделение компании Strides, одной из ведущих мировых фармацевтических компаний со штаб-квартирой в Индии.

Стороны заключили партнерство для производства и поставок вакцины. Они намерены начать поставки "Спутника V" в третьем квартале 2021 года.

"Stelis также продолжит работу с РФПИ для обеспечения дополнительных объемов поставок сверх первоначального соглашения", - сообщил фонд.

В октябре 2020 года РФПИ договорился о проведении двух фаз клинических исследований препарата "Спутник V" в Индии. Испытания начались в декабре. В конце января посол Индии в Москве Венкатеш Варма заявил, что страна готова запустить производство этой вакцины.