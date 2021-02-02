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Стихийная акция в поддержку Навального проходит в центре Петербурга

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU -Стихийная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходит во вторник вечером в центре Санкт-Петербурга, передал корреспондент "Интерфакса".

Петербургский штаб Навального призвал активистов выходить на Невский проспект после оглашения в Москве решения суда, заменившего оппозиционеру условный срок на реальный.

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После 21:30 сторонники оппозиционера начали собираться у Гостиного двора, где полицейские задержали несколько десятков протестующих.

Далее активисты начали собираться в группы и двигаться по тротуару Невского проспекта в сторону Дворцовой площади.

В центре Петербурга усилены меры безопасности.

Во вторник Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года лишения свободы. Его сторонники вышли на улицы в центре Москвы. Полиция задерживает их.

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный Санкт-Петербург

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