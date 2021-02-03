Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о заказных убийствах в середине 2000-х годов, сообщили в СКР.

Ему вменили ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Следствие считает Фургала организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В связи с этими преступлениями Фургал был задержан 9 июля 2020 года, доставлен в Москву и арестован. Затем президент Владимир Путин снял его с должности губернатора.

Следствие считает, что убийства совершались ради продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников.

Покушение на Смольского в СК связывают с конкуренцией в бизнесе по приему металлолома в Амурской области. По версии следствия, Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в этом регионе, где уже работал Смольский. Конкурент платил за лом больше, "Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы", - говорится в пресс-релизе. Заставить конкурента сбить цены не удалось, и они решили его устранить физически. Смольский выжил после того, как в гараж, в котором он находился, бросили две гранаты. После покушения он снизил закупочные цены на металл.

Предполагаемый исполнитель покушения Марат Кадыров арестован, отметили в СК.

Поводом для убийства Евгения Зори в СК считают долги конфликт из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. Организаторами убийства СК назвал Фургала и Мистрюкова. Предполагаемый исполнитель - Андрей Палей - сымитировал внезапную ссору с Зорей и застрелил его. Палей арестован, напомнили в СК.

После убийства Зори задерживали Мистрюкова и еще одного делового партнера Фургала - бывшего милиционера Олега Булатова, "так как имевшийся между ними конфликт был очевиден для всех", говорится в пресс-релизе. Дело в их отношении закрыли в 2004 году за недостатком доказательств. Булатов заподозрил компаньонов в причастности к этому убийству, и его решили устранить, считают в СК. Исполнителем этого заказа следствие также считает Палея.

"Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми. В 2019 году тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах", - заявили в СКР.

Фургал вину не признает.