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ФСИН утверждает, что фигурант дела Фургала получил травмы вне СИЗО

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Андрей Карепов, который проходит по уголовному делу экс-губернатора Сергея Фургала, действительно получил травмы, но били его до того, как он вернулся в СИЗО "Лефортово" после следственных действий, заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

По данным ведомства, травмы у него нашли 13 августа, когда его доставили в СИЗО.

Сообщения о том, что к нему применили силу в изоляторе, не соответствуют действительности. "Физическая сила и специальные средства к обвиняемому в СИЗО-2 ФСИН России не применялись", - сообщили в пресс-бюро.

Документы о причинении травм Карепову ФСИН направила в прокуратуру.

О том, что Карепов избит, 13 августа сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. По ее словам, он показал членам ОНК травмы на виске и на плече. "Он не совсем в "Лефортово" избит. Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО", - добавила Меркачева. Она предположила, что Карепова били конвоиры.

Сергей Фургал был задержан и помещен в "Лефортово" в июле. Его обвиняют в организации заказных убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Сообщалось, что показания на него дали другие фигуранты этих дел.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям, а также Марата кадырова, Андрея Карепова и Андрея Палея.

Андрей Карепов Сергей Фургал ФСИН Лефортово ОНК Ева Меркачева Николай Мистрюков

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