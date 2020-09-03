Фигурант "дела Фургала" Карепов пошел на сделку со следствием

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Андрей Карепов, фигурант уголовного дела об убийствах, предположительно заказанных Сергеем Фургалом, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

"Следователь лично предъявил мне для ознакомления досудебное соглашение, заключенное с Кареповым", - сказал Фургал в Басманном суде.

По его словам, досудебное соглашение Карепова следователь показал ему 21 августа в отсутствие защитников, предложив "облегчить душу" и дать признательные показания.

Ранее в суде Фургал пожаловался, что следствие на него давит, чтобы добиться признания и заключения соглашения о сотрудничестве. Он утверждал, что ему грозили уголовным преследованием его бывшей жены и приемной дочери.

Губернатора Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, а арестовали уже в Москве и поместили в СИЗО "Лефортово". Ему вменяют заказ убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Сообщалось, что показания на него дали другие фигуранты этих дел, задержанные в 2019 году.

В ноябре прошлого года в Москве был арестован соучредитель группы "Торэкс-Хабаровск" и совладелец входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николай Мистрюков, подозреваемый в причастности к этим преступлениям. Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова – Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

13 августа член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что Карепова избили. Она узнала об этом, посещая его в "Лефортово", но подчеркнула, что избили его вне СИЗО, а при доставке на следственные действия.